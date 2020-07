Coronavirus, nuovo contagio e quattro persone in isolamento nel napoletano

"Cari amici, a seguito di comunicazione A.S.L con la quale ci è stata riferita la presenza sul nostro territorio di quattro soggetti contatti stretti e diretti di una persona positiva al Covid19. Stiamo provvedendo a porre li stessi ed i relativi nuclei familiare in regime di sorveglianza medico epidemiologica-cautelativa, per l'espletamento di tutti i test necessari, degli incombenti sanitari preventivi e per il rispetto del necessario periodo di isolamento domiciliare, di 14 giorni. L'invito rimane sempre quello alla massima cautela, all'uso delle mascherine e nel rispetto delle regole di distanziamento fisico e di igienizzazione delle mani". Scrive su Facebook Giuseppe Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.