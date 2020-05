"Questo non possiamo farlo", doccia fredda a Pozzuoli: un nuovo positivo

Dopo diversi giorni a contagio zero, brutte notizie da Pozzuoli, dove si registra un nuovo caso di positività al Covid-19. Il commento del sindaco Figliolia, che punta l'indice contro gli assembramenti.

"Stasera devo comunicarvi che un nostro concittadino è risultato positivo al test Covid-19. Il paziente è in isolamento domiciliare e l'Asl ha individuato tutto il link epidemiologico di questa persona. Abbiamo un nuovo caso, dopo 10 giorni. Questo dato deve farci riflettere: il virus è in mezzo a noi, e dobbiamo prestare la massima attenzione per evitare il contagio. Io capisco che tutti abbiamo voglia dei nostri spazi, delle nostre abitudini, della nostra libertà. Ma ora non è ancora il momento di vivere come prima dell'epidemia. Ci vuole responsabilità verso noi stessi e verso gli altri. Ci è stata data la possibilità di tornare lentamente alla nostra vita, alla nostra quotidianità. Ma non possiamo fare assembramenti. Questo non ci è consentito. Dobbiamo imparare a mantenere la distanza, a non fare affollamenti in luoghi pubblici e privati. Ci si può incontrare, ma non si possono fare feste e raggruppamenti. Non si può pensare di andare a prendere un aperitivo e di accalcarsi dove ci pare. Facciamolo per tutti noi. Nessuno si senta immune da questo virus".

Dall'inizio dell'epidemia sono stati sottoposti 1165 puteolani al test per la ricerca del Coronavirus:

Sono 93 in tutto le persone che hanno contratto il Coronavirus.

- 33 persone sono attualmente contagiate

-48 persone sono guarite definitivamente

-12 persone sono decedute