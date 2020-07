Coronavirus, a Napoli due nuove vittime. I dati dell'ultimo bollettino

Il Comune di Napoli ha diffuso sui social network il resoconto bisettimanale rispetto alla situazione dei contagi da Covid-19 per la città, aggiornato a oggi venerdì 10 luglio. I dati sono trasmessi ogni giorno dall'Asl Napoli 1 Centro, e verranno raccolti in un nuovo bollettino previsto per martedì prossimo 14 luglio.



Attualmente in città ci sono 12 positivi (-3 rispetto al bollettino del 7 luglio), dei quali 10 sono in isolamento domestico e 2 sono ricoverati in ospedale. Di questi ultimi, nessuno si trova in terapia intensiva.



Il totale dei guariti, ovvero di positivi poi risultati negativi per due test consecutivi, ha raggiunto in città il numero di 861 unità (+2 sul 7 luglio). Salgono a 142 - due in più rispetto al 7 luglio - invece, i cittadini napoletani che hanno perso la vita a causa del virus.



In totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria a Napoli si sono verificati 1.015 casi di positività, uno in più rispetto al precedente bollettino.

