Covid-19, focus dell'Unità di crisi: 7 nuove vittime, 141 nuovi guariti

L'Unità di crisi della Regione Campania ha fatto il punto sull'ultimo bollettino emanato a proposito dell'emergenza Covid-19, con il numero dei positivi ripartiti per province di residenza:

Come reso noto ieri sera il totale positivi è 4.562 (+21), su di un totale tamponi di 105.399 (+4.374) unità.

Sale a 386 (+7) persone il numero dei deceduti, mentre il totale guariti è di 2.164 (+141), di cui 1811 totalmente guariti e 353 clinicamente guariti.

Come più volte spiegato, vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, diventano asintomatici ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovino la completa guarigione.

Il riparto per provincia

Questo il riparto per le province della regione.

Provincia di Napoli: 2.514 (+8), di cui 952 Napoli Città e 1562 Napoli provincia

Provincia di Salerno: 664

Provincia di Avellino: 486 (+12)

Provincia di Caserta: 429 (+4)

Provincia di Benevento: 189

Altri in fase di verifica Asl: 280 (+3)

La situazione a Napoli

L'Asl Napoli 1 stamattina aveva intanto provveduto ad un nuovo aggiornamento dei dati che riguarda il numero di pazienti deceduti nelle scorse settimane, residenti o domiciliati in città. il bilancio si aggrava di ulteriori 6 vittime, che portano i decessi a 115 persone totali.

Sono 5, invece, i nuovi casi di positività e 0 i decessi che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel capoluogo campano, come si apprende dall'ultimo bollettino giornaliero diffuso dal Comune ed aggiornato alle ore 11,00 di venerdì 8 maggio, sulla base dei dati forniti dall'Asl Napoli 1 Centro.

Cresce di una unità il numero dei guariti (344), mentre resta invariato quello dei clinicamente guariti (14). Scende il numero dei ricoverati in ospedale (da 83 di ieri a 81), di cui 5 in terapia intensiva. 412 sono, invece, le persone in isolamento domiciliare, 162 gli asintomatici.