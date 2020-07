Coronavirus, nove nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Campania

Sono nove i positivi in Campania per il Coronavirus, secondo i dati resi noti dalla Regione. "Con i risultati di oggi è stato completato lo screening di massa sui braccianti nell'alto casertano. Per quanto riguarda l'area ex Cirio di Mondragone tra una settimana, al termine della prevista quarantena, saranno ripetuti i tamponi ai residenti per poter quindi revocare la zona rossa", fa sapere in una nota la Regione.

Positivi del giorno: 9

Tamponi del giorno: 2.865

Totale positivi: 4.699

Totale tamponi: 285.388

Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 432

Guariti del giorno: 1

Totale guariti: 4.078 (di cui 4.078 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

Sono 187 i nuovi casi di Coronavirus totali in Italia il primo luglio, 25 i morti. Questi i dati del bollettino del ministero della Salute.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

INTERVISTA A GIULIO TARRO: "IN AUTUNNO NIENTE EPIDEMIA. NESSUNA PREOCCUPAZIONE ANCHE PER IL VIRUS DEI MAIALI"