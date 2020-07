Covid-19, il bollettino dell'Unità di Crisi: 7 nuovi positivi in Campania

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino odierno sull'emergenza Covid-19 sul proprio territorio aggiornato alle ore 23.59 di ieri.

Il numero dei positivi emersi oggi è 7, su di un totale di 1.508 tamponi effettuati. Sale così a 4.762 il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza, questi emersi su 299.725 tamponi analizzati.

Non si registrano deceduti in regione, con un numero di vittime del virus che resta quindi fermo a 432.

I guariti nelle ultime 24 ore sono invece 2, col totale che raggiunge i 4.093.

La situazione a Napoli

Il Comune di Napoli aveva intanto verso ora di pranzo diffuso sui social network i dati - di provenienza Asl Napoli 1 Centro - sulla situazione cittadina. Attualmente in città ci sono 12 positivi (-3 rispetto al bollettino del 7 luglio), dei quali 10 sono in isolamento domestico e 2 sono ricoverati in ospedale. Di questi ultimi, nessuno si trova in terapia intensiva.



Il totale dei guariti, ovvero di positivi poi risultati negativi per due test consecutivi, ha raggiunto in città il numero di 861 unità (+2 sul 7 luglio). Salgono a 142 - due in più rispetto al 7 luglio - invece, i cittadini napoletani che hanno perso la vita a causa del virus.



In totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria a Napoli si sono verificati 1.015 casi di positività, uno in più rispetto al precedente bollettino.