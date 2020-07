Coronavirus, oltre alla 17enne incinta altri due positivi nel campo Rom di Scampia

Oltre alla 17enne anni incinta, ma asintomatica, risultata positiva al Covid-19, ci sono altri due familiari della ragazza contagiati, residenti, come la propria congiunta, nel campo Rom di Scampia.

Secondo quanto apprende l'Ansa dall'Asl Napoli 1 le positività sono emerse dopo i tamponi a 11 appartenenti al nucleo familiare della 17enne, residenti nel medesimo appartamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oggi sono stati sottoposti a tampone altre 9 persone non imparentate con la ragazza, che vivono nello stesso campo Rom. A presidiare il campo la stessa Asl, che ha invitato i residenti a non lasciare le proprie abitazioni per evitare al virus di propagarsi in città. I servizi sociali forniranno ai residenti medicinali e alimenti in questa delicata fase.