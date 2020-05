Coronavirus: solo cinque i positivi in tutta la Campania

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 623 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 758 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano: sono stati esaminati 19 tamponi, di cui nessuno positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: son​o stati esaminati 348 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 159 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 197 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 161 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 362 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 343 tamponi, di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi di cui nessuno risultato positivo;​​

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 277 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- CEINGE/IZSM: sono stati esaminati 727 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio Biogem sono stati esaminati 324 tamponi di cui nessuno risultato positivo;​

- Cardarelli/IZSM: sono stati esaminati 1036 tamponi di cui nessuno risultato positivo.

Positivi di oggi: 5

Tamponi di oggi: 5.414

Totale complessivo positivi Campania: 4.749

Totale complessivo tamponi Campania: 172.106

Ascierto: "In autunno studio Pascale-Cotugno per vaccino a giugno 2021"

"In autunno inizieremo in Campania come Pascale-Cotugno lo studio per poter avere un vaccino a disposizione probabilmente per giugno 2021. I tempi non sono brevi ma lunghi, ecco perché è ancora importante fare attenzione". E' quanto affermato dal Prof. Paolo Antonio Ascierto, oncologo dell'Istituto tumori "Fondazione Pascale" di Napoli, nel corso di una videoconferenza nella sede della Regione Campania.

Proprio nel corso di una lunga intervista rilasciata nelle ultime ore a NapoliToday, il Prof. Ascierto aveva parlato della collaborazione in corso con l’azienda farmaceutica Takis per lo studio di un vaccino anti-Covid: "Stiamo disegnando con la Takis uno studio clinico per sperimentare il vaccino sull’uomo, che dovrebbe partire tra ottobre e novembre 2020. Sarà uno studio di fase 1 e dovrebbe prevedere quattro coorti di partenza e successivamente un’espansione nella coorte che avrà dimostrato la migliore capacità di produrre anticorpi neutralizzati”, ha spiegato l'oncologo del Pascale ai microfoni di NapoliToday.

