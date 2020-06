Coronavirus, tornano a salire i positivi: quattro su soli mille tamponi

L'Unità di crisi della Regione rende noto il bollettino del 15 maggio sui contagi in Campania (unico aggiornamento di giornata).

Positivi del giorno: 4

Tamponi del giorno: 1.090

Totale positivi: 4.613

Totale tamponi: 241.380

Totale deceduti: 430

Totale guariti: 3.894 (di cui 3.885 totalmente guariti e 9 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

Sono stati chiamati eroi durante l'emergenza sanitaria, ricorrendo a una retorica talvolta banale e semplicistica per raccontare il lavoro di migliaia di infermieri che, pandemia a parte, vivono una vita professionale fatta di salari bassi, precarietà e mancato riconoscimento delle competenze.

Sono questi i motivi che hanno spinto questi operatori sanitari a riunirsi in un movimento spontaneo, il Movimento nazionale infermieri, che a Napoli come in altre città è sceso in piazza per chiedere il rispetto dei diritti e della dignità di chi lavora "...con passione e dedizione". lle 11,30, un centinaio di palloncini rossi sono stati liberati in piazza del plebiscito. A ognuno di loro, è stato affidato un desiderio: "C'è voluto il Covid perché si accorgessero della nostra importanza e del lavoro che svolgiamo. - afferma Tiziana Piscitelli, una delle portavoci napoletane - Non siamo qui per chiedere bonus per ciò che abbiamo fatto in questo periodo, vogliamo che vengano riconosciuti i nostri diritti. Non siamo eroi, siamo solo lavoratori".

Il movimento, a oggi, conta circa 36mila iscritti in tutta Italia. Non aderisce a nessun sindacato. "Il sistema sanitario è tutto sbagliato - prosegue la Piscitelli - Bisogna investire sulla Sanità e bisogna pensare a una rete infermieristica territoriale, un vero e proprio infermiere di famiglia. Siamo stanchi, col Covid si è risvegliata una coscienza collettiva e adesso non abbiamo intenzione di mollare".