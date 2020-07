Coronavirus, positiva 17enne incinta: risiede in un campo rom

Nonostante ieri in Campania si siano registrati zero contagi, come evidenziato nell'ultimo bollettino della Regione, è emersa una nuova persona positiva al Covid-19.

Si tratta di una 17enne incinta (al settimo mese di gravidanza) residente nel campo rom di Scampia, nei pressi della Circumvallazione esterna. La ragazzina, asintomatica, è risultata positiva in un controllo di routine visto lo stato interessante in cui versa.

Si teme un nuovo possibile focolaio, nel caso di un mancato isolamento di tutte le persone che sono entrate in contatto con la ragazza negli ultimi giorni.

Coronavirus, più positivi tra i viaggiatori

Tra i 3977 viaggiatori in arrivo nei 32 Comuni dell'ASL Napoli 2 Nord dall '8 marzo al 5 maggio scorso, che si sono autodenunciati, l'incidenza dei positivi al Covid 19 è stata quattro volte più alta che tra i cittadini residenti stanziali. Il dato è stato reso noto dall'Asl di Napoli 2 Nord.

"La percentuale dei residenti nei 32 Comuni dell'ASL risultati positivi al tampone per Covid 19, in rapporto alla popolazione - informa la ASL - è stata di circa lo 0,084%. Tra i viaggiatori che sono auto segnalati la percentuale è stata invece dello 0,33%. I dati emergono dalle analisi effettuate dal Dipartimento di Prevenzione della 'ASL Napoli 2 Nord, che ha seguito lo stato di salute ed i contatti dei 3977 cittadini che hanno inviato una mail di autosegnalazione, come previsto dalle ordinanze regionali. E' stato anche possibile ricostruire le catene di contatti dei viaggiatori in questione, che hanno evidenziato come 37 casi di contagio registrati nel territorio dell'Asl Napoli 2".