Coronavirus, un altro caso a Portici: "Dedicato agli imbecilli che non usano la mascherina"

"Purtroppo abbiamo registrato un nuovo caso positivo al Covid-19. Dedicato a tutti i deficienti e a tutte le deficienti che girano le per nostre strade senza utilizzare la mascherina o fingendo di utilizzarla portandola sotto al mento o al collo tipo foulard-sciarpa". Esordisce così il sindaco di Portici (Napoli), Vincenzo Cuomo, in un lungo post con il quale dà notizia di un nuovo contagio da coronavirus in città. L'uomo, un 54enne, è stato ricoverato al Covid Hospital di Boscotrecase.

"Assisto quotidianamente a scene incredibili, un branco di imbecilli che utilizzano la mascherina solo se vedono passare nelle loro vicinanze una pattuglia delle Forze dell’Ordine, e che se vengono fermati trovano le scuse più’ idiote per giustificare la loro imbecillità", scrive Cuomo.

"Forse non si è capito bene che utilizzare correttamente la mascherina (coprendo naso e bocca) è innanzitutto un dovere civico verso gli altri e se stessi e poi è anche un obbligo".

"Se dovessimo continuare con questa scellerata indisciplina ed irresponsabilità’ in quasi tutte le Città della Campania i contagi comunque continueranno ed il ritorno alla normalità sara’ molto dilazionato nel tempo con gravi conseguenze per le nostre vite e le attività produttive e commerciali ancora sospese vanificando l’ottimo comportamento avuto da tantissimi cittadini". In totale sono 21 i positivi al Covid-19 nella cittadina di Portici. Di questi 14 sono guariti e 3 deceduti.