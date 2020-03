Coronavirus, primo caso anche tra gli agenti della Polizia Locale napoletana

Oggi il primo caso di Coronavirus è stato accertato anche tra gli agenti della Polizia Locale. Lo conferma il Comandante della Polizia Locale napoletana, Ciro Esposito. "La Polizia Locale di Napoli che in questi giorni è in prima linea nella lotta all’emergenza Coronavirus e sta effettuando migliaia di controlli agli esercizi commerciali ed ai cittadini per verificare la necessità degli spostamenti, per far rispettare in strada le misure introdotte dal Governo e dalla Regione per fermare il contagio, ha registrato in data odierna il primo caso positivo al Covid 19. Si tratta di un Agente motociclista assegnato al Gruppo Intervento Territoriale, la cui sede nella giornata di domani sarà nuovamente sanificata a tutela di tutti gli altri operatori", afferma Esposito.

"Al momento sono già 18 gli operatori del Corpo che si trovano in quarantena, tra i quali c’è appunto il caso positivo, e 7 operatori messi in quarantena precauzionale dai sanitari perché sono affetti da serie patologie pregresse", conclude Ciro Esposito.