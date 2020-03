Policlinico Vanvitelli di Napoli, positivo al Coronavirus il Direttore sanitario: personale in quarantena

Caso di positività al Coronavirus al Policlinico Vanvitelli di Napoli. La Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” ha reso noto, infatti, che il Direttore sanitario aziendale, dopo essersi sottoposta al test del Covid-19, è risultata positiva.

Pertanto, il Direttore Generale Antonio Giordano ha disposto la quarantena per il personale tutto della struttura strategica. Lo staff lavorerà in modalità smart-working, assicurando la continuità operativa.

“Sto bene, sto seguendo il percorso sanitario previsto dai Protocolli. Resto in isolamento, monitorata dalla Asl di pertinenza e dai nostri Infettivologi, e continuo a lavorare da casa”, spiega il Direttore sanitario.

Coronavirus, primi casi di positività a Villaricca

Primi due casi di positività al Covid-19 a Villaricca. "Purtroppo ci è da poco arrivata la spiacevole notizia dei primi due casi di cittadini di Villaricca positivi al covid-19. La Polizia Municipale e la Protezione Civile hanno già provveduto ad avvisare tutti i soggetti con cui sono venuti in contatto, i quali si sono già messi in quarantena volontaria. Mi riferiscono, peraltro, che le due persone non sono ricoverate e le loro condizioni sono stazionarie. L’ASL ci ha, altresì, riferito, di tre cittadini che sarebbero venuti in contatto con un soggetto positivo al COVID-19 residente in altro Comune. Anche in questo caso i tre sono stati immediatamente raggiunti da Polizia Municipale e Protezione Civile e messi in quarantena volontaria. Tutti i soggetti potenzialmente esposti sono in quarantena, monitorati costantemente dalla Polizia Locale e Protezione Civile. Esprimo tutta la mia vicinanza, e quella dell’amministrazione intera, ai due nostri concittadini contagiati ed alle loro famiglie. È un momento molto delicato per noi tutti e per l’Italia intera, per questo oggi ho fatto esporre il tricolore fuori la Casa Comunale, in segno di unità e di fratellanza. Guardiamo tutti a quel tricolore come nostro riferimento, collaboriamo tutti con le autorità amministrative, sanitarie, di Polizia e Protezione Civile e vedrete che tutto questo finirà". E' il post con il quale Rosaria Punzo, sindaco di Villaricca, conferma la positività per due cittadine, peraltro molto giovani.

Coronavirus, la situazione in Campania

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nel pomeriggio di domenica sono stati esaminati, presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno, 111 tamponi, di cui 29 risultati positivi; presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona 37 tamponi di cui 9 risultati positivi e presso l'ospedale Moscati 29 tamponi di cui 12 risultati positivi.

Come per gli altri fino ad oggi esaminati, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Il totale dei positivi in Campania è il seguente: 400. 28 i guariti, 9 i morti.

Il Policlinico Federico II autorizzato ad effettuare i tamponi

La Regione Campania ha dato il suo ok alla Federico II ad effettuare tamponi per la prima diagnosi di infezione da Covid-19. Grazie all’impegno della struttura, e in particolare del Dipartimento Assistenziale diretto da Francesco Beguinot e del Dipartimento di Sanità Pubblica, Farmacoutilizzazione e Dermatologia diretto da Maria Triassi, il Policlinico entra dunque nella CoreNet LAB Campania ed è autorizzato all’espletamento della diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori – Covid-19.

La Prof. Maria Triassi lancia quindi l'idea di un percorso diagnostico dedicato esclusivamente ai medici che lavorano in prima linea, per evitare sia la diffusione del virus sia la continua sospensione di servizi assistenziali per esigenze di sanificazione.