Protezione Civile, Borrelli: "Sud ancora a rischio. Grave la fuga dal nord"

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in una intervista al Corriere della Sera, mette il sud in guardia dai pericoli del Coronavirus, ora che i contagi sembrano scendere al centro-nord. L'indice è puntato in particolare contro la scellerata discesa verso sud, in Campania, Puglia, e Sicilia in particolare, di decine di migliaia di lavoratori, quando sono state applicate le prime misure restrittive dal Governo Conte.

"La 'fuga' dal nord verso il sud nelle prime settimane di marzo è stato un evento molto grave e certamente ha contribuito ad un incremento della diffusione del virus nelle altre regioni. Ora la situazione nei territori del nord resta la più drammatica, ma il sud è ancora a rischio. Non abbassare la guardia, il virus non è ancora battuto, attraversa oceani e continenti. La frenata dei contagi però è confortante", spiega Borrelli che esprime il suo plauso per le misure di contenimento applicate dal Governo, che hanno consentito di frenare i contagi.