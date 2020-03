Coronavirus, una piattaforma online per gli studenti della Regione

Una piattaforma per tutti gli studenti della Campania gratuitamente. È quello che ha annunciato la Regione Campania rispetto alle lezioni a distanza in cui sono impegnati gli studenti delle scuole campane chiuse. Si tratta di una piattaforma fornita da Cisco con il supporto di Apple che la Regione si impegna a fornire gratuitamente a tutti gli istituti e gli studenti. Si chiama Webex e permette di connettere migliaia di scuole e alunni.

Il post della Regione Campania

#CORONAVIRUS, DALLA REGIONE SOSTEGNO PER LA DIDATTICA A DISTANZA: PIATTAFORMA WEB GRATUITA FINO AL 30 GIUGNO. Sarà disponibile gratuitamente da domani, venerdì 13 marzo, la piattaforma WEBEX, lo strumento innovativo fornito da Cisco in accordo con Apple che consente di avere in linea migliaia di scuole per svolgere attività didattiche a distanza, via computer o smartphone. Dalle ore 10 di domani sarà disponibile un webinar, un’ora di formazione a distanza per dirigenti e docenti che dovranno utilizzare il dispositivo.