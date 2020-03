Coronavirus, fuga dal Nord di sabato: in sette si autodenunciano a Trecase

Da pochi giorni il virus è arrivato in città e adesso la situazione potrebbe peggiorare con l'arrivo di persone provenienti dalle zone rosse del nord Italia. Succede a Trecase dove nelle ultime ore sette persone hanno comunicato di provenire dalle zone a rischio e di essersi messe in quarantena come prescritto dall'ultimo Dpcm. Lo annuncia con una nota il Comune: “'In data odierna sono arrivate quattro segnalazioni che vanno ad aggiungersi alle tre già comunicate ieri. Al momento nessuno di loro presenta sintomi. A tutti è stato ribadito che la inosservanza delle disposizioni comporta sanzioni di natura penale”.

La situazione in città

La situazione nella piccola cittadina del vesuviano è già molto tesa visto che nei giorni scorsi si è scoperto il primo caso di un'insegnante e diverse persone sono state messe in quarantena. Le stesse sono state contattate e “affermano di essere in buone condizioni” comunicano dal Comune. Resta ricoverata al Cotugno la concittadina le cui condizioni sono stazionarie.