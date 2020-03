Coronavirus, 20 pazienti in terapia intensiva dalla Lombardia a Napoli

La Regione Campania, rispondendo alla sollecitazione del ministero della Salute, metterà a disposizione come atto di solidarietà nei confronti della Lombardia, 20 posti letto di terapia intensiva ordinaria per decongestionare gli ospedali lombardi. A disposizione anche una struttura residenziale per i familiari eventualmente impegnati ad accompagnare i pazienti.

"Consideriamo questo un atto doveroso di solidarietà e responsabilità nazionale". Così il governatore Vincenzo De Luca che oggi ha convocato un incontro con i responsabili della sanità campana nel corso del quale è stata verificata la disponibilità di posti letto nei reparti di terapia intensiva ordinaria, al netto delle esigenze di cura dei pazienti campani e tenendo conto "che occorre sempre valutare la possibile evoluzione del problema coronavirus".