Coronavirus e Pasqua, de Magistris contro De Luca: "Consentire consegna delle pastiere"

Secondo il sindaco di Napoli Luigi de Magistris - intervenuto a Coffee Break su La7 - la Regione Campania avrebbe potuto garantire le consegne a casa delle pastiere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

De Magistris si riferisce all'ordinanza che vieta le consegne di cibo a domicilio. "Era un servizio che poteva essere consentito", spiega il primo cittadino. "In alcuni casi queste differenti valutazioni tra governo centrale e Regioni non hanno aiutato, De Luca ha fatto un po' di confusione. In questo modo la pastiera sarebbe potuta arrivare anche nelle famiglie più povere e sarebbe stato un bel segnale di uguaglianza e avrebbe garantito un minor afflusso di gente in strada".