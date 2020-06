Coronavirus, va in palestra in attesa di conoscere l'esito del tampone: è positiva

Non è rimasta a casa come avrebbe dovuto, visto che era in attesa di conoscere l'esito del tampone e si è recata anche in palestra. Quando poi sono arrivati i risultati è arriva la doccia fredda: positiva al Covid-19. E' così scattato l'allarme a Casoria per tutti coloro che potrebbero essere entrati in contatto con la ragazza positiva nella palestra di Casoria, la Fitness Academy.

Il titolare dell'attività commerciale ha immediatamente chiuso per sanificare gli ambienti a tutela dei clienti. Sulla pagina facebook della palestra ha precisato: "La chiusura momentanea è stata una nostra scelta etica e professionale per l'incolumità dei nostri clienti, non indetta obbligatoriamente dall'Asl. I clienti che sono stati contattati dall'Asl possono stare tranquilli, in quanto grazie all'app di prenotazione in queste settimane, abbiamo subito individuato le persone che si sono allenate con il cliente positivo. Ad ogni tampone vi aggiorneremo, tenendovi al corrente della progressione della risoluzione del problema. Un grande ringraziamento a tutti voi che avete piena fiducia in noi".

Sanificazione e tamponi

I proprietari della palestra hanno subito proceduto alla sanificazione dei locali, non prima di precisare che la ragazza era asintomatica, con bassa carica virale, senza febbre. "Eliminazione di ogni probabile forma di virus esistente. La palestra è nuovamente completamente sicura grazie alla procedura effettuata da una ditta specializzata", precisa il proprietario che aggiorna anche poi sull'esito dei tamponi effettuati sul personale della palestra e su coloro che potrebbero essere entrati in contatto con la ragazza positiva, risultati tutti negativi.