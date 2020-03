Coronavirus, a Trecase pacchi alimentari consegnati alle famiglie indigenti

Il sindaco di Trecase Raffaele De Luca ha annunciato che da oggi saranno consegnati, ai nuclei familiari più in difficoltà del comune vesuviano, dei pacchi alimentari. La distribuzione era stata sospesa proprio per evitare consegne a casa in tempi di Coronavirus, ma - dopo riunione con Coordinamento operativo e assessorato alle Politiche sociali - si è deciso che è preferibile cercare di evitare assembramenti tra coloro che vanno a fare la spesa.

"E' una fase delicata", spiega il sindaco. "Ringraziamo gli operatori della protezione civile che si stanno distinguendo per impegno e abnegazione nell'assistenza ai concittadini in isolamento domiciliare e nel venire incontro alle esigenze di anziani soli, disabili e di altri soggetti in difficoltà". I volontari, protetti da appositi dispositivi individuali, si recheranno presso il domicilio degli aventi diritto per consegnare i pacchi.

Una seconda distribuzione sarà effettuata martedì31 marzo.