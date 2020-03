Ospedale del Mare, altri due casi positivi al Coronavirus: si attende la sanificazione del pronto soccorso

Dopo il caso del paziente 70enne prima mandato a casa e poi risultato in un secondo momento positivo, si segnalano all'Ospedale del Mare altri due casi di positività al Covid-19.

Entrambi erano nel pronto soccorso da diversi giorni, per altre patologie che non riguardavano febbre o dispnea, in quanto asintomatici e senza i necessari criteri epidemiologici per essere considerati a rischio.

I tamponi sono stati effettuati in un secondo momento per motivi collaterali ed è stata constatata la positività al Coronavirus.

Al momento non risulta essere stata effettuata alcuna sanificazione del pronto soccorso e i sanitari entrati in contatto con i due pazienti senza mascherine attendono direttive per capire se dover procedere all'autoquarantena.

