Covid-19, ritardi nei lavori per l'ospedale da campo: slitta l'apertura

Era attesa per Pasqua l'inaugurazione dei primi 48 posti di terapia intensiva dell'ospedale da campo in corso di realizzazione a Ponticelli, accanto all'Ospedale del Mare. L'annuncio, però, non è arrivato e, al momento, Asl Napoli 1 e Regione Campania non hanno fornito motivazioni sul ritardo né una nuova data.

Non è chiaro nemmeno se resta ancora valida la data del 19 aprile che il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva aveva indicato come buona per il completamento di tutta la struttura, con la totalità dei 72 posti a disposizione della rete regionale. Interpellata sulla vicenda da Napolitoday, la direzione dell'Azienda sanitaria non ha voluto rilasciare dichiarazioni, rimandando tutto allo staff del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

L'ospedale da campo, costato secondo delibera, poco meno di 8 milioni di euro, è stato annunciato come una grande successo dal governatore e dalle istituzioni sanitarie regionali. I camion con i moduli prefabbricati e le attrezzature sono arrivate a Ponticelli nella sera del 6 aprile, tra gli applausi dei cittadini dai balconi. I lavori sono cominciati la mattina dopo e soono proseguiti senza sosta nei giorni successivi.

