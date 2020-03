L'Ospedale di Boscotrecase gestirà tutti i casi di Coronavirus nell'area vesuviana

Il Loreto Mare per i casi di Coronavirus per Napoli 1 e l'ospedale di Boscotrecase per Napoli 3, sono queste le decisioni della Regione Campania per tentare di gestire al meglio l'emergenza.

A spiegarne le ragioni è l'Asl Napoli 3 Sud: ''Per difficoltà riscontrate nella gestione dei casi accertati di Coronavirus presso gli altri ospedali dell'Asl Napoli 3 Sud - si legge in una nota dell'ufficio stampa dell'azienda sanitaria - la direzione aziendale ha deciso di trasferire i pazienti colpiti dal virus presso l'ospedale di Boscotrecase, disponendo la temporanea sospensione delle attività del pronto soccorso di presidio''.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I pazienti con emergenze diverse da quelle legate al Coronavirus saranno dirottati verso gli ospedali di Castellammare di Stabia e Torre del Greco. Nelle prossime ore verranno chiarite le modalità di riorganizzazione dei presidi ospedalieri nell'area legata all'Asl Napoli 3 Sud.