De Luca anticipa l'ordinanza sulle linee guida: ecco chi potrà riaprire

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha anticipato il contenuto dell'ordinanza che emanerà stasera. Si tratta delle linee guida da seguire per le attività commerciali che apriranno a partire da domani. De Luca ha anticipato che da domani riapriranno parrucchieri, barbieri e anche i bar potranno cominciare a servire i clienti al banco ma non ancora ai tavolini. Per quanto riguarda i ristoranti, invece, l'apertura è consentita a partire dal prossimo 21 maggio. Riapriranno anche i musei e i luoghi di cultura mentre per quanto riguarda le attività sportive saranno consentite solo quelle in cui si può mantenere una distanza di due metri tra concorrenti come il tennis. Resta l'obbligo dell'uso della mascherina su tutto il territorio regionale.

Il post di De Luca

Entro stasera sarà pubblicata l'ordinanza della Regione Campania che disciplina le riaperture previste dalla giornata di domani, lunedì 18 maggio.

L'ordinanza prevede:

- Per le attività commerciali, riaprono i "servizi alla persona" (parrucchieri, barbieri, centri estetici..), le attività commerciali al dettaglio, i bar (con servizio al banco, non ancora ai tavolini). La ristorazione ripartirà dal 21 maggio prossimo. Riaprono musei, biblioteche, luoghi cultura.

-Per gli esercizi commerciali si autorizza e si raccomanda l'apertura dalle 7 alle 23, senza obbligo di chiusura domenicale.

-Per quanto riguarda le attività sportive è consentito il tennis e tutte le attività sportive con distanziamento di almeno due metri; anche circoli e associazioni sportive.



-Restano chiuse piscine e palestre fino al 25 maggio.

-Nell'ordinanza sono illustrate le linee guida da seguire.

-Si conferma l'obbligo della mascherina all'aperto.