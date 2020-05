Coronavirus, un nuovo caso a Ercolano. Il sindaco: "Troppi comportamenti scellerati"

Una ragazza di 26 anni è risultata positiva al Coronavirus a Ercolano. Lo annuncia il sindaco del comune vesuviano, Ciro Buonajuto: "Si tratta di una giovane ragazza ora sottoposta a sorveglianza sanitaria e le faccio i miei migliori auguri", spiega Buonajuto. "C'è dunque un nuovo caso di contagio ad Ercolano, ma purtroppo era prevedibile, visti i comportamenti scellerati di questi giorni", aggiunge, arrabbiato, il primo cittadino. "Bisogna rispettare le regole, mascherine e distanza di sicurezza senza troppe chiacchiere, mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, se fate gli idioti rischiate di restare in casa un altro mese"

Infine l'appello ai genitori: "Non rischiamo la nostra salute e di quella delle persone che amiamo. Per gli anziani specialmente questo visus è una bomba, dovete stare attenti. Se i vostri figli o nipoti non mettono la mascherina vuol dire che non vi vogliono bene abbastanza", ha concluso il sindaco di Ercolano Buonajuto.