Coronavirus, caso sospetto trasferito al Cotugno

Ancora un caso di sospetto Coronavirus all'ospedale Cotugno di Napoli. Da poche ore è stato ricoverato nell'ospedale napoletano, specializzato in malattie infettive, un giovane di Salerno. Il ragazzo presenta i sintomi tipici di chi è affetto dal virus e soprattutto è stato per due mesi in Cina. Si è recato lì per stare con la sua fidanzata e nel corso della sua permanenza avrebbe potuto contrarre il virus.

È stato prima ricoverato all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno e poi immediatamente trasferito dai medici al Cotugno. A darne notizia è stato il presidente dell'Humanitas, Roberto Schiavone. Il paziente verrà sottoposto a tutti i test nella speranza che venga scongiurata l'ipotesi di un contagio.

Per approfondimenti SALERNOTODAY