Coronavirus, scoperto un nuovo caso: il totale è di 31 ammalati

Salgono a 31 i casi di persone contagiate dal Coronavirus in Campania. A comunicarlo è stata la task force della Protezione civile della Regione Campania che ha fornito un ulteriore aggiornamento rispetto a quello di quattro ore fa. Gli specialisti fanno sapere che sono stati effettuati altri 18 tamponi di cui uno è risultato positivo e va aggiungersi ai due annunciati nel pomeriggio su un totale di 42 tamponi effettuati complessivamente nella giornata di oggi.

Il comunicato della Task Force

“La task force della Protezione civile della Regione Campania comunica che nel pomeriggio di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno, 18 tamponi, uno solo di questi è risultato positivo. Nella giornata odierna complessivamente, dunque, sono stati effettuati 42 test con un totale di tre tamponi positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”.

La situazione dei pazienti

Va avanti la lotta alla diffusione del coronavirus a Napoli e in provincia. Al Cotugno sono 9 i pazienti affetti da Covid-19 ricoverati, e le loro condizioni di salute sono definite "discrete" dai medici. È stato Maurizio Di Mauro, direttore generale dell'Azienda dei Colli, a renderlo noto. Intanto la Protezione civile fa sapere di due possibili nuovi casi.

Tra i 9 ospedalizzati, 3 presentano al momento una "sintomatologia scarsa". Altri 2 erano stati ricoverati ieri sera con insufficienza respiratoria – per loro si è reso necessario il ricorso all'ossigeno – e stanno adesso, in base al bollettino delle 14, meglio e respirano in maniera autonoma. Di questi uno era di ritorno da Cremona, e l'altro aveva avuto contatti con persone di Milano. "Non esiste alcun focolaio autoctono", ha sottolineato ancora Di Mauro.

Tra i pazienti ricoverati c'è da stamane anche l'avvocato napoletano che, rientrato dalla Lombardia, aveva contagiato altri legali del suo studio. È alla loro presenza in Tribunale che è legato il braccio di ferro tra i professionisti e la procura generale in corso in questi giorni, un braccio di ferro il quale ha portato all'estensione dalle udienze fino all'11 marzo prossimo. Le condizioni del "paziente 1" sono definite buone dai medici.