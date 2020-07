Coronavirus, due nuovi casi a Portici: sono conviventi

Non ci sono solamente i focolai ben noti di Mondragone e dell'avellinese a preoccupare i campani. Sporadici casi esistono anche nel napoletano, come a Portici, dove sono risultate positive due persone. A confermarlo è il sindaco Enzo Cuomo.

"Sono diversi mesi e giorni che mi sono sforzato di raccomandare attenzione, prudenza e rigore nel rispettare le regole anti COVID19. Oggettivamente dalla fine del lockdown i messaggi che le Autorita' di Governo hanno fatto passare circa i rischi di contagio sono stati molto contraddittori. Di fatto è stato di colpo deciso un via libera per tutto e tutti senza spiegare che i rischi di contagio sebbene ridotti comunque restano presenti dappertutto sia possibile la presenza di una persona contagiosa. Stamattina ho avuto notizia ufficiale che 2 Cittadini conviventi nella stessa abitazione e residenti a Portici sono stati ricoverati all'Ospedale Cotugno perche' entrambi positivi al tampone. Uno dei due avrebbe mostrato sintomi COVID mentre l'altra persona convivente è stata comunque ricoverata sebbene asintomatica. Sono oggettivamente stanco di continuare a ripetere e scrivere a tutti da 4 mesi e piu' di fare attenzione al rispetto delle regole, di avere pazienza nel sopportare le limitazioni, di adottare un codice autocomportamentale perche' ognuno di noi è responsabile per se stesso e per gli altri. A quanto vedo in giro, a quanto leggo sui social, a quanto riscontro nella confusa gestione del Ministro dell'Istruzione sulla riapertura delle Scuole a settembre Vi confido una certa preoccupazione......non stiamo interpretando bene questa fase 3, ci siamo lasciati andare un po' tutti, Governo, Istituzioni Locali, Forze dell'Ordine e Cittadini. Ribadisco che chi non capisce o finge di non capire queste elementari regole da rispettare e le relative preoccupazioni che esprimo o è scemo o fa lo scemo".

IL BOLLETTINO DI IERI

Il bollettino dei positivi in Campania, aggiornato alle 17.00 del 9 luglio.

Positivi del giorno: 5

Tamponi del giorno: 1.587

Totale positivi: 4.755

Totale tamponi: 298.217

Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 432

Guariti del giorno: 1

Totale guariti: 4.091 (di cui 4.091 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).