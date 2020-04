Coronavirus: 30 nuovi positivi a Napoli città, ma nessun ospedalizzato

Sono 709 i positivi a Napoli città, secondo gli ultimi aggiornamenti delle ore 12.00 del 7 aprile, resi noti dal comune partenopeo. Trenta in più rispetto ai dati del 6 aprile. 115 gli asintomatici, 162 i ricoverati in ospedale, di cui 13 in terapia intensiva (ieri 14), 4796 in isolamento a casa (+24 rispetto a ieri), 38 i deceduti (ieri 37), 81 i clinicamente guariti (1 in più) e 13 i guariti (5 in più).

Continua il trend positivo di contagi comunque in tutta la Campania. Il 6 aprile erano 90 le persone positive su circa 1250 tamponi esaminati.

De Luca in visita al Covid center dell'Ospedale del Mare

Lavori no-stop per l'allestimento del Covid center. Stamane il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha visitato il cantiere, accompagnato dal direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, che per tutta la notte ha seguito le operazioni. "Andiamo avanti e rimaniamo concentrati", è l'invito che De Luca ha rivolto ai tecnici e alle maestranze.

"Ecografie polmonari a domicilio per diagnosi precoce del Covid-19"

“Talvolta il tampone naso-faringeo può risultare negativo, seppure in una minoranza dei casi, mentre l’ecografia polmonare può rivelarsi in questo caso più incisiva per addivenire alla diagnosi di COVID-19”, spiega Flora Beneduce, componente della Commissione Sanità della Campania.

