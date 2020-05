Coronavirus, due nuovi decessi in Campania: i nuovi casi tutti a Napoli e provincia

Sono due le persone positive al Coronavirus di cui è stato registrato il decesso nelle ultime 24 ore. A comunicarlo è stata l'Unità di crisi della Regione Campania che ha comunicato anche la divisione in province dei casi e l'evoluzione del numero dei guariti. Per quanto riguarda i decessi purtroppo il numero totale è salito a quota 401. Aumenta fortunatamente anche quello delle persone guarite che nelle ultime ore sono state 81 e arrivate a un totale di 2871. Per quanto riguarda la divisione dei casi per provincia, quelli dell'ultimo giorno sono stati registrati tutti a Napoli, a parte i due ancora da assegnare, facendo salire il numero nella provincia partenopea a 2.581 di cui 979 a Napoli città e 1.602 in provincia.

Il bollettino

Il punto alle ore 23.59 di ieri dei positivi in Campania ripartiti per province:

Totale positivi: 4.714

Totale tamponi: 150.764

Totale deceduti: 401

Totale guariti: 2.871 (di cui 2.660 totalmente guariti e 211 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.581 (di cui 979 Napoli Città e 1.602 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 675

Provincia di Avellino: 526

Provincia di Caserta: 448

Provincia di Benevento: 200

Altri in fase di verifica Asl: 284