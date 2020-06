Coronavirus, zero contagi per il quarto giorno di fila a Napoli

Scende ancora il numero delle persone attualmente positive a Napoli. A comunicarlo è il bollettino giornaliero dell'Asl che ha raccolto tutti i dati delle ultime 24 ore. Sono 108 i malati, cinque in meno rispetto a ieri che vanno ad aggiungersi ai guariti che salgono a quota 766. Resta invariato anche il numero dei decessi che resta fermo a 129. Per il quarto giorno di fila Napoli resta ferma con il numero di nuovi contagi facendo ben sperare per la fine dell'emergenza in città. In totale sono 1003 le persone trovate positive dall'inizio della pandemia.

