Coronavirus, tutti i numeri della città di Napoli: 325 casi, 42 sono guariti

È di 325 il totale dei positivi al Coronavirus a Napoli città.

È quanto si legge nel resoconto giornaliero per la città di Napoli fornito dal Comune sulla base dei dati della Asl Napoli 1 Centro e aggiornato alle ore 12 di oggi, mercoledì 25 marzo.

I casi sono aumentati di 19 unità rispetto ai 306 di ieri, ed in tutto sono 16 le persone decedute, due in più rispetto a ieri.

Sono 42 gli asintomatici (+3 rispetto a ieri), 85 i ricoverati in ospedale (2 in meno) di cui 9 in terapia intensiva (uno in meno), 224 le persone in isolamento a casa (+16 rispetto a ieri) e 42 i clinicamente guariti, uno in più rispetto alla giornata di ieri.