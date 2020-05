Coronavirus, il bollettino regionale: 20 nuovi casi in Campania

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato gli ultimi dati sui tamponi Covid-19 effettuati in regione.

I positivi di oggi sono 20, risultati sui 2.525 tamponi analizzati. Il totale complessivo dei positivi in Campania è 4.518, su di un totale complessivo di tamponi in Campania dall'inizio dell'emergenza di 93.068 unità.

Questo il risultato laboratorio per laboratorio:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 479 tamponi di cui 4 risultati positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 240 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati processati 85 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 186 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 109 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 133 tamponi di cui 4 risultati positivi;

- Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 159 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 456 tamponi di cui 11 risultati positivi;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 99 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 79 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 90 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 60 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio Biogem: sono stati esaminati 350 tamponi di cui 1 risultato positivo.

Il focus sul bollettino precedente

In giornata la Regione aveva diffuso dati più specifici sul bollettino del 3 maggio, come di consueto. In esso sono stati specificati i deceduti in totale, ovvero 366 (+2 sul giorno precedente). Totale guariti a 1.421 (+27).

La situazione a Napoli

Il Comune di Napoli aveva in mattinata diffuso invece il resoconto giornaliero con dati trasmessi dall'Asl Napoli 1 Centro. Rispetto a ieri sono 5 i nuovi casi di contagio e 18 persone guarite in più. In totale sono 933 i contagiati a Napoli dall'inizio della pandemia.

