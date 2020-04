Coronavirus, cala il numero dei contagiati giornalieri: sono 151

Si abbassa il numero di persone positive al Coronavirus riscontrate oggi in Campania. La Task force della Regione Campania ha reso note le cifre dei contagiati di oggi, 3 aprile 2020. Sono 151 le persone di cui è stata riscontrata la positività invertendo, anche se di poco, il trend di crescita riscontrato nei giorni scorsi. Ieri erano state 221 le persone trovate positive. In totale sono 2.297 i tamponi analizzati oggi, dato di molto superiore a quello dei giorni scorsi, rispetto al quale risulta ancora più incoraggiante quello dei positivi. In Campania, dall'inizio dell'emergenza, sono 2.828 le persone trovate positive al Coronavirus per un totale di 21.534 tamponi analizzati.

Il bollettino della Task Force

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 485 tamponi di cui 27 positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 269 tamponi di cui 21 positivi;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 74 tamponi di cui 1 positivo;

- ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: sono stati esaminati 165 tamponi di cui 18 positivi;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 226 tamponi di cui 12 positivi;

- Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 129 tamponi di cui 11 positivi;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 52 tamponi di cui 11 positivi

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 588 tamponi di cui 34 positivi;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 30 tamponi di cui 1 positivo;

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 188 tamponi di cui 9 positivi.

Positivi di oggi: 151

Tamponi di oggi: 2.297

Totale complessivo positivi Campania: 2.828

Totale complessivo tamponi Campania: 21.534

Bonus di 300 euro per le famiglie indigenti

Sarà di 300 euro il bonus che i napoletani potranno ottenere sommando il fondo di solidarietà del Comune, circa un milione di euro, con i fondi erogati dal Governo, circa 7,6 milioni per Napoli. Si tratta di una cifra una tantum, cioè erogabile una sola volta, e non sarà per tutti: "Con i soldi a disposizione raggiungeremo circa ventimila nuclei familiari - spiega l'assessore comunale alle Politiche sociali Monica Buonanno - Il bonus è destinato solo a chi non ha niente".

La cifra di 300 euro consentirebbe a una famiglia di quattro persone un paio di spese abbondanti. Come se si volesse curare il Covid-19 con un brodo caldo e un po' annacquato: "Ce ne rendiamo contro - afferma la Buonanno - Per questo motivo abbiamo chiesto al Governo che questo sia solo il primo di una serie di provvedimenti". I criteri di accesso saranno molto rigidi: "Non saranno inclusi tutti coloro che hanno una qualsiasi fonte di reddito all'interno del nucleo familiare: lavoro, sussidi, reddito di cittadinanza, pensioni. I cittadini potranno compilare l'autocertificazione sul sito del Comune. Chi non è in grado di farlo da solo potrà rivolgersi al numero che abbiamo attivato: 0817755555".