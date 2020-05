Coronavirus, il bollettino della task force: 25 nuovi positivi in Campania

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato i nuovi dati a proposito dell'emergenza Covid-19.

Il bollettino odierno conta 25 nuovi positivi a fronte di 2.906 tamponi effettuati. Il totale complessivo dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale quindi a 4.484 unità, riscontrate su di un totale di 86.498 tamponi effettuati.

Questi, laboratorio per laboratorio, i tamponi effettuati e i casi positivi riscontrati:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 806 tamponi di cui 8 risultati positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 396 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- OspedaleSant'Anna di Caserta: sono stati processati 62 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 155 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 105 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 139 tamponi di cui 6 risultati positivi;

- Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 137 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 517 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi, di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 44 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 206 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio BIOGEM: sono stati esaminati 259 tamponi di cui 8 risultati positivi.

Il focus sul bollettino precedente

Intanto nel pomeriggio era stato pubblicato come di consueto il focus dell'Unità di crisi sul precedente bollettino, che invece contava 4.459 positivi dall'inizio dell'emergenza su di un totale di 83.592 tamponi eseguiti.

Il totale delle vittime al 1 maggio è di 362 persone, con 1.376 guariti (di cui 1.342 totalmente guariti e 34 clinicamente guariti, cioè "asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione").

Come sempre il focus sui dati del bollettino presenta il riparto per provincia dei casi.

In provincia di Napoli: 2.454 (di cui 922 Napoli Città e 1532 Napoli provincia); in provincia di Salerno: 662; in provincia di Avellino: 462; in provincia di Caserta: 420; in provincia di Benevento: 182. Altri in fase di verifica Asl, 279.

Nel Comune di Napoli

Il Comune di Napoli aveva invece diramato il resoconto giornaliero poche ora prima, aggiornato alle ore 11 di oggi, sabato 2 maggio. Rispetto al bollettino precedente si segnalano 6 nuovi casi di contagio che portano il totale a 922 casi nel Comune napoletano. Si segnala inoltre un nuovo caso di decesso.

Aumentano di cinque unità i casi di contagiati in isolamento domestico.

I dati sono trasmessi dall'ASL Napoli 1 Centro.