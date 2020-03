Coronavirus, è record di contagi: salgono a 554 in Campania

Record di persone positive al Coronavirus riscontrate oggi dall'analisi dei tamponi. Sono in totale 94 le persone risultate positive nel corso della giornata di oggi. Una cifra così alta non si era mai verificata da quando è cominciata l'emergenza. A comunicarlo è stata la task force della Protezione civile che ha reso noti i dati del centro di analisi di riferimento dell'ospedale Cotugno. Sono in totale 426 i tamponi analizzati nel corso della giornata di oggi e salgono a 554 le persone contagiate in Campania. L'ultimo rilevamento di oggi pomeriggio faceva segnare 486 contagiati.

Il comunicato della Task Force

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che dal pomeriggio di oggi sono stati esaminati: presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno 144 tamponi di cui 42 positivi; presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona 82 tamponi di cui 10 risultati positivi, presso l'ospedale Moscati di Avellino 40 tamponi di cui 11 risultati positivi, presso l'azienda ospedaliera Sant'Anna di Caserta 35 tamponi di cui 5 risultati positivi. Come per gli altri fino ad oggi esaminati, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità anche per questi 68 tamponi risultati positivi nelle sessioni del pomeriggio e della sera e che si aggiungono ai 26 risultati positivi nella sessione mattutina del Cotugno.

Totale positivi di oggi: 94

Totale tamponi di oggi: 426

Totale positivi in Campania: 554

L'annuncio di De Luca sul nuovo ospedale

"È stata pubblicata stasera la gara per realizzare un ospedale di moduli prefabbricati, ognuno dei quali conterrà fino a 16 posti perfettamente attrezzati per la terapia intensiva. È uno dei capitoli essenziali del piano di Protezione Civile per rispondere in maniera adeguata anche a una eventuale crescita esponenziale del contagio. Lavoriamo per essere pronti e per evitare situazioni estreme com'è accaduto al Nord, dove l'aumento del numero dei contagiati ha determinato situazioni drammatiche, con rischio di non poter assicurare assistenza ai pazienti. Abbiamo dunque deciso di pubblicare nel più breve tempo possibile la gara, con procedure eccezionali, e con scadenza già nella giornata di domani”.

Dal Pascale di Napoli parte lo studio per il farmaco anti-Coronavirus

“Oggi annunciamo uno studio su cui c'era molta attesa: partirà giovedì un ampio studio di fase II sul farmaco tocilizumab già approvato contro l'artrite, su cui ci sono dati preliminari promettenti" contro il nuovo coronavirus. Lo ha detto Nicola Magrini, direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in conferenza stampa alla Protezione civile. "Lo studio coinvolgerà 330 pazienti per valutare il possibile impatto del farmaco" contro Covid-19. Questo consentirà di avere un dato sull'entità e la quantificazione del beneficio".



