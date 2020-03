Coronavirus, sale ancora il numero dei contagiati: sono 333

Sale ancora il bilancio dei pazienti contagiati dal Coronavirus in Campania. La task force della protezione civile ha reso noto il dato aggiornato alle 23 e 50 del 14 marzo. Sono in totale 333 le persone che sono risultate positive al virus, sette sono quelle decedute e 23 quelle guarite. Rispetto all'ultimo rilevamento reso noto nel pomeriggio, sono 45 le ulteriori persone trovate positive. Oggi pomeriggio erano 288 e il numero è continuato a salire con l'analisi di altri tamponi arrivati al centro di riferimento del Pascale. In totale oggi sono stati effettuati 277 tamponi di cui sono risultati positivi 61.

I guariti

Non solo cattive notizie visto che aumenta vertiginosamente anche il numero dei pazienti guariti. Sono in totale 23, di cui 18 hanno superato il periodo di sintomatologia mentre altri due sono in attesa di un ulteriore tampone di conferma.

Il post di De Luca

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella sessione serale sono stati esaminati 44 tamponi presso l'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'aragona di Salerno di cui 17 risultati positivi; 36 tamponi presso il Moscati di Avellino, di cui 15 positivi e 86 tamponi al Cotugno, di cui 13 positivi.

Come per gli altri fino ad oggi esaminati, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Il decesso del 72enne di Torre del Greco

Ancora un decesso per Coronavirus in Campania. Si tratta della settima persona da quando sono arrivati i primi casi in Campania. A perdere la vita è stato un 72enne di Torre del Greco. L'iomo era già ricoverato da alcuni giorni in ospedale. La città di Torre del Greco è una delle più colpite dal virus visto che al momento sono 16 i casi accertati. La comunicazione della dipartita dell'anziano è arrivata dal Centro operativo comunale con una nota a cui è seguito il commento commosso del sindaco Giovanni Palomba.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le parole del sindaco Palomba

Il Centro operativo comunale riunito in seduta permanente nella sala giunta di Palazzo Baronale ha pubblicato con questa nota la notizia del decesso. “Abbiamo da poco ricevuto la notizia del decesso di uno dei 16 cittadini risultati positivi al contagio da Covid-19”. Si tratta di V.I., queste le iniziali dell'uomo, 72 anni, già ricoverato da alcuni giorni in ospedale. Non avrei mai voluto dare una tale notizia - dichiara il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba - Le nostre unità di assistenza sociale si sono, immediatamente, messe in contatto con la famiglia e siamo in costante aggiornamento. Il mio personale cordoglio ai parenti tutti ai quali mi unisco in deferente commozione”.