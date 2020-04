Coronavirus, il bollettino della Regione Campania: 221 nuovi casi

Superati anche oggi i 200 contagiati in Campania. La task force della protezione civile ha emesso il bollettino quotidiano sull'emergenza Coronavirus. Sono 221 le persone di cui è stata riscontrata la positività al virus oggi. Ieri, giornata record, furono 225 i nuovi contagiati. Su un totale di 1.883 tamponi è ancora alto il numero dei test che risultano positivi, analizzati dai vari centri campani. Sono in totale 2.677 le persone di cui è stata provata la positività in Campania dall'inizio dell'emergenza. I tamponi analizzati sono a un passo dal raggiungere quota 20mila. Per l'esattezza sono 19.237.

Il bollettino della Task force

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 485 tamponi di cui 51 positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 282 tamponi di cui 28 positivi;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 179 tamponi di cui 2 positivi;

- ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: sono stati esaminati 202 tamponi di cui 33 positivi;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 144 tamponi di cui 26 positivi;

- Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 25 tamponi di cui 1 positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 488 tamponi di cui 77 positivi;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 28 tamponi di cui 3 positivi

Positivi di oggi: 221

Tamponi di oggi: 1.833

Totale complessivo positivi Campania: 2.677

Totale complessivo tamponi Campania: 19.237

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La denuncia del sindaco di Ercolano

Con un video su Facebook, il sindaco di Ercolano, Ciro Bonajuto ha denunciato la situazione dei contagi a Ercolano e in particolare la situazione della casa di riposo di via Alessandro Rossi. Il primo cittadino ha annunciato gli otti nuovi casi scoperti oggi in città di cui sei all'interno della casa di cura. Ha inoltre stigmatizzato il comportamento di un operatore che, secondo le informazioni che gli sono giunte, entra ed esce dalla struttura in barba all'isolamento imposto a personale e degenti. Bonajuto ha chiesto l'isolamento della struttura e ha invocato l'aiuto delle istituzioni sovra-comunali in questa situazione in cui ha denunciato di essere solo a combattere questa battaglia. In particolare ha lamentato i ritardi occorsi tra la scoperta del primo caso all'interno della struttura e le risultanze dei tamponi agli altri ospiti arrivate dopo dieci giorni. Giorni di latenza in cui potrebbero essere state contagiate delle persone all'esterno.