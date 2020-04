Coronavirus, il bollettino: ancora basso il numero di contagiati

Un leggero aumento dei contagiati in Campania conferrma comunque il trend positivo nella ragione di questi giorni. Nella giornata di oggi sono stati riscontrati 32 nuovi contagi. In totale sono stati analizzati 2.697 tamponi nei vari centri di analisi regionali, facendo salire il numero totale a 67.218. Dall'inizio dell'emergenza sono 4.331 le persone trovate positive al Coronavirus in Campania.

Il bollettino

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 615 tamponi di cui 9 risultati positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 401 tamponi di cui 5 risultati positivi;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 111 tamponi, di cui 1 risultato positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 158 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 138 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 137 tamponi di cui 3 risultati positivi;

- Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 58 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 717 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 49 tamponi, di cui 7 risultati positivi;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 81 tamponi, di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 42 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 80 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio BIOGEM: sono stati esaminati 110 tamponi, di cui 4 risultati positivi.

Positivi di oggi: 32

Tamponi di oggi: 2.697

Totale complessivo positivi Campania: 4.331

Totale complessivo tamponi Campania: 67.218