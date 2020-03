Coronavirus, in Campania 460 casi. Positivo consulente staff De Luca

Si aggiorna il dato degli infetti da Covid-19 in Campania. L'Unità di Crisi della Regione ha comunicato che dal pomeriggio di oggi sono stati esaminati presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno 213 tamponi, di cui 44 risultati positivi; presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona 29 tamponi di cui 5 positivi; presso l'ospedale Moscati di Avellino 34 tamponi di cui 7 positivi.

Come per gli altri fino ad oggi esaminati, anche per questi 56 tamponi risultati positivi nelle sessioni del pomeriggio e della sera e per i 4 della sessione mattutina al Cotugno, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Il totale dei positivi odierni sale quindi a 60 (su 353 tamponi esaminati), con un numero degli infetti che tocca quota 460.

Non sono stati aggiornati i dati sui guariti e deceduti, rispettivamente 28 e 9.

Un caso a Palazzo Santa Lucia

Intanto un consulente esterno, che collabora con lo staff del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, è risultato positivo al tampone per accertare la presenza di Coronavirus.

Sabato 14, quando i vertici regionali avevano già appreso la notizia, è stato condotto un intervento di sanificazione nel palazzo della Regione Campania di via santa Lucia.

Per parte dello staff del governatore campano secondo alcune fonti potrebbe profilarsi un periodo di quarantena, sebbene il consulente da diversi giorni era lontano dagli uffici di Palazzo Santa Lucia e tra i soggetti a lui vicini sottoposti a tampone non risultino finora altri contagiati.

L'uomo non avrebbe avuto contatti diretti con il governatore Vincenzo De Luca, ed è ora in isolamento domiciliare, in buone condizioni.

Al via la sperimentazione del Tolicizumab

Buone notizie invece dall'Agenzia italiana del farmaco. Ha dato l'ok: parte la sperimentazione del Tolicizumab, il farmaco anti-artrite reumatoide che sta funzionando "off-label" nel trattamento delle complicazioni respiratorie correlate al Coronavirus.

"L'Aifa ha approvato il protocollo della sperimentazione scientifica del Tolicizumab, Napoli e Modena saranno i capofila", ha annunciato l'infettivologo del Cotugno Vincenzo Montesarchio.

Montesarchio sta lavorando, insieme a Paolo Ascierto - direttore dell'unità di immunologia clinica del Pascale - sul farmaco e sui suoi effetti sulla polmonite da Covid-19. "Partiremo con priorità immediata in 10-15 giorni su 250 pazienti in Italia".

L'annuncio: mascherine e test rapidi in arrivo

La stessa Task force aveva stamane comunicato che la Protezione Civile Nazionale ha garantito l'arrivo entro oggi di 8mila mascherine FFP2, e di altre 35mila FFP2 nella giornata di domani, che serviranno a coprire le esigenze innanzitutto del personale medico, ospedaliero, e del 118.

Per quanto riguarda le cosiddette "chirurgiche", è stato assicurato l'arrivo entro oggi di 40mila mascherine. Altre 300mila di queste arriveranno nella giornata di domani grazie alla gara effettuata tempestivamente nei giorni scorsi dalla società regionale Soresa. Inoltre autonomamente, la Regione Campania ha attivato un proprio canale di fornitura con un'azienda campana, che garantisce la fornitura di 50mila mascherine chirurgiche al giorno. Con tali misure dovrebbe essere garantita una fornitura stabile, ma occorre sempre raccomandare, in generale, un uso parsimonioso e secondo protocolli delle stesse mascherine. Inoltre, la Regione sta procedendo all'acquisto di test rapidi per Covid-19, che consentono di avere un risultato non certo ma altamente probabile sull'eventuale positività del paziente, e che saranno utilissimi nella gestione dell'emergenza. Si lavora quotidianamente e senza respiro, per far fronte alle mille emergenze che propone questa epidemia.

Allarme infermieri

Nelle scorse ore circolava a tal riguardo un appello degli infermieri: "Scriviamo a nome di tutti i 42mila infermieri e infermieri pediatrici della regione Campania che, tra ospedale e territorio, sono in prima linea contro questo nemico invisibile chiamato "coronavirus". E sono sempre quelli che operano in prima linea a farne le spese, così, ancora una volta, gli infermieri lamentano l'assenza di ogni e qualsiasi tutela, a cominciare dalla mancanza dei necessari dispositivi di protezione individuale. Nelle ultime ore tantissimi infermieri ci stanno contattando lamentandone la mancanza".

Policlinico Vanvitelli di Napoli, positivo al Coronavirus il Direttore sanitario

Caso di positività al Coronavirus al Policlinico Vanvitelli di Napoli. La Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” ha reso noto, infatti, che il Direttore sanitario aziendale, dopo essersi sottoposta al test del Covid-19, è risultata positiva.

Pertanto, il Direttore Generale Antonio Giordano ha disposto la quarantena per il personale tutto della struttura strategica. Lo staff lavorerà in modalità smart-working, assicurando la continuità operativa.

“Sto bene, sto seguendo il percorso sanitario previsto dai Protocolli. Resto in isolamento, monitorata dalla Asl di pertinenza e dai nostri Infettivologi, e continuo a lavorare da casa”, spiega il Direttore sanitario.

