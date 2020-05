Coronavirus, 15 nuovi contagiati in Campania

Sono 15 le persone trovate positive in Campania nel corso dell'ultimo rilevamento. A renderlo noto è la Task force della Regione Campania che ha diramato il bollettino giornaliero. Calano ancora i contagi anche in relazione al numero di tamponi effettuati, anche oggi, molto alto. Sono infatti 3.652 i tamponi analizzati confermando il trend positivo. In totale sono 4.459 le persone contagiate dall'inizio dell'emergenza su 83.592 tamponi.

Il bollettino

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 759 tamponi di cui 3 risultati positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 711 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- OspedaleSant'Anna di Caserta: sono stati processati 64 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 255 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 196 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 157 tamponi di cui 5 risultati positivi;

- Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 116 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 702 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 88 tamponi, di cui 2 risultati positivi;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 217 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio BIOGEM: sono stati esaminati 307 tamponi di cui 2 risultati positivi.

Positivi di oggi: 15

Tamponi di oggi: 3.652

Totale complessivo positivi Campania: 4.459

Totale complessivo tamponi Campania: 83.592