Coronavirus, quattro nuovi casi di positività in Campania

La task force della Protezione Civile della Regione Campania comunica che nella mattinata di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno, 24 tamponi. Quattro di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Il computo totale delle persone risultate positive al Covid-19 nella nostra regione è ora di 35 unità. Nella giornata di martedì 3 marzo sono stati effettuati 42 test, con un totale di 3 tamponi positivi.

De Magistris: "Pochi posti letto in terapia intensiva"

"Credo che il tema principale, adesso, non siano tanto le miusure di contenimento, ma il numero di posti letto in terapia intensiva e subintensiva. Sul nostro territorio sono pochi ed anche per questo motivo si diffonde il panico. Il Governo e la Regione investano per garantire sufficienti posti letto, così si placherà anche il panico tra la gente. A Napoli non registriamo ancora nessun caso autoctono e credo che ci sia una preoccupazione eccessiva che sta creando notevoli disagi, non solo economici. Noi, comunque, siamo pronti a sostenere qualsiasi decisione del Governo immediatamente", le parole del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Scuole chiuse fino a metà marzo: attesa la decisione del Governo

Il Governo potrebbe decidere per la chiusura di tutte le scuole e gli atenei fino a metà marzo per gli effetti del Coronavirus. Nel Decreto del Governo viene disposto: "Niente strette di mano, niente abbracci, basta meeting e congressi, stop alle manifestazioni, anche a quelle sportive. Partite di calcio solo a porte chiuse". Si lavora anche ad un incremento dei posti letto nelle terapie intensive degli ospedali.

La decisione ufficiale arriverà nelle prossime ore, dopo aver chiesto un parere finale anche al Comitato scientifico.

"Abbiamo chiesto al comitato tecnico-scientifico una valutazione, un parere se lasciare aperte le scuole o se chiuderle, che sia proporzionale allo scenario epidemiologico del paese in questo momento. Questa decisione arriverà nelle prossime ore", ha detto il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina a Palazzo Chigi.

Emergenza Coronavirus, convocata in via d'urgenza seduta Consiglio Comunale Napoli

A seguito della Conferenza dei Capigruppo del 2 marzo scorso, e su richiesta del Sindaco de Magistris, il presidente del Consiglio Comunale di Napoli Alessandro Fucito ha convocato in via d’urgenza il Consiglio per venerdì 6 marzo alle ore 10.

Due gli argomenti all’ordine del giorno: “Emergenza Coronavirus e misure di prevenzione adottate” e "Informativa sui tragici avvenimenti di sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo 2020 a Napoli".