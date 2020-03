Coronavirus a Ischia, due casi a Barano e uno a Forio

Nuovo caso di Coronavirus a Ischia. Il soggetto positivo è relativo ad un tampone eseguito a Forio nei giorni scorsi. Apparterrebbe, secondo Il Dispari, ad una donna ritornata sull'isola da una vacanza in Romania. Comunque in buone condizioni di salute, si era già messa da sola in isolamento fin dal suo ritorno.

Di ieri invece la notizia della positività al test di un 70enne di Barano. Al momento l'uomo è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Rizzoli. Le sue condizioni non sono semplici: il virus ha portato all'insorgere di una polmonite, che ha costretto i sanitari ad intubarlo. Intanto familiari e coloro che sono stati in contatto con lui sono in quarantena.

Un altro caso, sempre emerso nella giornata di ieri, è quello di un baranese collaboratore di uno studio notarile. Si era presentato in ospedale con difficoltà respiratorie, poi la conferma del virus. Pare non ci sia stato alcun contatto con le altre due persone, quindi non è chiaro come al momento abbia contratto il virus.