Coronavirus, calano ancora i contagi in Campania

Continuano a calare i contagi da Coronavirus in Campania. Un dato molto confortante è stato comunicato nell'ultimo bollettino giornaliero della Task force della Protezione civile. Sono 13 i nuovi contagi scoperti nelle ultime 24 ore, confermando il trend positivo che ormai va avanti da diversi giorni. Un dato così basso non si registrava dall'inizio dell'epidemia e non è mai stato registrato durante il periodo di lockdown. In totale sono 3.014 i tamponi analizzati oggi dai vari centri di analisi regionali, un record positivo anche questo. Dall'inizio dell'epidemia sono in totale 4.423 i casi registrati su un totale di 76.108 tamponi effettuati.

Il bollettino

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 812 tamponi di cui 5 risultati positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 465 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- OspedaleSant'Anna di Caserta: sono stati processati 91 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 240 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 192 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 160 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 51 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 503 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 95 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi, di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 68 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 30 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio BIOGEM: sono stati esaminati 227 tamponi di cui 2 risultati positivi.

Positivi di oggi: 13

Tamponi di oggi: 3.014

Totale complessivo positivi Campania: 4.423

Totale complessivo tamponi Campania: 76.108