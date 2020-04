Coronavirus, guarita una donna di 81 anni: le notizie dalla provincia

Continua a propagarsi - anche se, per fortuna, con ritmi più blandi - il contagio da Coronavirus in provincia di Napoli. Di seguito le ultime notizie da alcuni comuni della provincia. A parlare sono i sindaci.

Sorrento

Altri quattro cittadini di Sorrento sono guariti dal Covid-19. In totale sono otto i guariti nella città sorrentina. Lo ha reso noto il sindaco, Giuseppe Cuomo. "Uno è il primo paziente positivo al virus registrato a Sorrento, che finalmente ha finito la sua battaglia, riuscendo a sconfiggere questo nemico invisibile. Gli altri tre sono un uomo di 40 anni e due donne, una di 19, l'altra di 81 anni. L'ho detto e lo ripeto: possiamo vincere solo con la prevenzione. Restiamo a casa ancora un po', per noi e per gli altri".

Casalnuovo

Il sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia: " Al bilancio cittadino si aggiunge un positivo al Covid-19. Si tratta di una operatrice sanitaria, in servizio presso una clinica privata campana, non residente sul nostro territorio. Da qualche mese però la stessa domicilia qui con il compagno casalnuovese. Abbiamo attivato tutti i protocolli cittadini e regionali e l'Asl, come al solito, sta facendo la sua parte. La persona sta bene e non presenta sintomi, il tampone è stato effettuato perché sono stati scoperti alcuni casi di positività al coronavirus nella clinica dove presta servizio".

Acerra

Parla il sindaco di Acerra Raffaele Lettieri: "Le Autorità sanitarie ci hanno comunicato questa mattina la positività al Covid-19 di un’altra persona che risiede ad Acerra ma che risulta attualmente ricoverata in una struttura ospedaliera regionale. Pertanto, il numero dei positivi è: 14 positivi in città più una persona ricoverata in ospedale, le persone guarite sono 3 e si registra un decesso. Questa battaglia riguarda tutti, nessuno escluso. E pertanto pur condividendo in pieno la posizione del Presidente De Luca sulle riaperture in Campania ricordiamo che ad Acerra è in vigore l’Ordinanza sindacale n. 31 del 14/04/2020, che dispone la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, con efficacia anche nei giorni 25 e 26 aprile e 1 e 3 maggio, fatta eccezione per le farmacie e per le rivendite dei generi di monopolio presso le quali è consentita la distribuzione e vendita esclusiva di prodotti sotto monopolio".