Coronavirus, tutti gli aggiornamenti del 7 aprile a Napoli e in provincia

Continua il trend positivo di contagi in Campania. Il 6 aprile sono 90 le persone positive su circa 1250 tamponi esaminati, come informa l'Unità di Crisi della Regione Campania nel consueto bollettino serale.

Sono arrivati ieri sera da Padova i tir che trasportano i primi 48 moduli di terapia intensiva che comporranno il nuovo centro anti Covid-19 che sta sorgendo di fianco all'Ospedale del Mare. Dovrebbe entrare in funzione subito dopo Pasqua e sarà composto in tutto da 72 moduli di terapia intensiva.

Tutte le notizie e gli aggiornamenti di martedì 7 aprile

9.00 - "Consentire le consegne a domicilio per pizzerie, pub e pasticcerie"

Stanislao Lanzotti, coordinatore di Forza Italia a Napoli, lancia una proposta contro il divieto di consegne a domicilio che vige in Campania, contrariamente alla maggioranza delle regioni italiane, proponendo anche una convenzione con i tassisti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

7.30 - All'Ospedale del Mare il primo ospedale da campo anti Covid

"In due settimane nasce un ospedale prefabbricato con 120 posti letto di terapia intensiva. In grande silenzio e con grande efficacia stiamo continuando a garantire la salute per le nostre famiglie e per tutti i cittadini campani", è il commento di Vincenzo De Luca dopo l'arrivo ieri sera dei tir con i primi 48 moduli di terapia intensiva del centro anti Covid, che sta sorgendo di fianco all'Ospedale del Mare.