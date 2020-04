Coronavirus, tutti gli aggiornamenti del 6 aprile a Napoli e in provincia

Sono 108 i nuovi contagiati in Campania, secondo gli ultimi aggiornamenti della Regione, su un totale di 1445 tamponi eseguiti, dato ancora in calo rispetto ai giorni scorsi. Totale complessivo positivi Campania: 3.068.

11.00 - Ospedale del Mare anti Covid: time laps dei lavori

Presso l'Ospedale del Mare proseguono i lavori per la realizzazione di una struttura modulare di posti letto per la terapia intensiva per un totale di 72 in tre moduli ognuno da 24 posti letto in fase di realizzazione. Il time laps dei lavori.

10.30 Il bel gesto del portiere napoletano Sepe e della moglie

Luigi Sepe, portiere napoletano ora al Parma, e la moglie Annalaura Acampora hanno deciso di sospendere la riscossione degli affitti da parte degli inquilini dei locali che i due posseggono a Torre del Greco. "Pensate alle vostre famiglie"

10.00 - La morte del poeta vigile che aveva collaborato con Mario Merola

La Radiazza dedica a Giuseppe Esposito, agente della polizia municipale scomparso nei giorni scorsi (il 4 aprile) per Coronavirus, la puntata del 6 aprile. Il conduttore del programma radiofonico, Gianni Simioli, ha ricordato anche la passione del luogotenente della polizia municipale per la poesia (vantava anche collaborazioni con l'indimenticato re della sceneggiata Mario Merola).

08.30 - De Magistris: "Napoli ha grande senso di responsabilità"

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha voluto inviare un messaggio a tutti coloro che, in questi giorni di lockdown, trattano Napoli con pregiudizio. "Al netto di qualche imbecille la città risponde con grande senso di responsabilità", ha spiegato il sindaco. Qui il testo.

08.00 - Tensioni nelle carceri campane

Domenica di tensione in due istituti in particolare: Secondigliano (Napoli) e Santa Maria Capua Vetere (provincia di Caserta). Il sindacalista della Polizia Penitenziaria De Fazio parla di "luoghi d'abbandono".

07.30 - Il bollettino di ieri 5 aprile: contagi in calo

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati relativi ai contagi nella nostra regione (dati aggiornati alle 22.00 del 5 aprile)

- Ospedale Cotugno di Napoli: 406 tamponi di cui 20 positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: 203 tamponi di cui 23 positivi;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: 99 tamponi di cui 3 positivi;

- ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: 92 tamponi di cui 12 positivi;

- Ospedale Moscati di Avellino: 94 tamponi di cui 17 positivi;

- Ospedale San Paolo di Napoli: 17 tamponi di cui 2 positivi;

- Azienda Universitaria Federico II: 125 tamponi di cui 5 positivi;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: 178 tamponi di cui 1 positivo;

- Ospedale di Nola: 170 tamponi di cui 20 positivi;

- Ospedale di Eboli: 61 tamponi di cui 5 positivi.

Positivi di oggi: 108. Tamponi di oggi: 1.445

Totale complessivo positivi Campania: 3.068

Totale complessivo tamponi Campania: 24.584