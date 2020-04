Coronavirus, tutti gli aggiornamenti del 4 aprile a Napoli e in provincia

Tutte le notizie e gli aggiornamenti in tempo reale sull'emergenza Coronavirus a Napoli e in Campania di sabato 4 aprile:

21.20 - 3455 domande per buoni spesa Comune di Napoli

Sono state 3455 le domande pervenute per richiedere il sostegno economico per la spesa avviato nella giornata di sabato dal Comune di Napoli attraverso il sito web istituzionale e con l'assistenza telefonica al numero 081 7955555.

Alle ore 20, orario di chiusura della prima giornata del sistema online, sono state tante le domande accettate dal sistema perché ritenute corrette.

Il quartiere da cui è arrivato il maggior numero di richieste è Pianura con 268 domande, seguito da San Carlo Arena con 265. Questa la fotografia negli altri quartieri di Napoli: Arenella121; Avvocata 132; Bagnoli 123; Barra 171; Chiaia 88; Chiaiano 101; Fuorigrotta 236; Mercato 72; Miano 121; Montecalvario 87; Pendino 118; Piscinola 98; Poggioreale 109; Ponticelli 144; Porto 43; Posillipo 22; San Ferdinando 69; San Giovanni a Teduccio 89; San Giuseppe 29; San Lorenzo 153; San Pietro a Patierno 72; Scampia 98; Secondigliano 136; Soccavo 167; Stella 128; Vicaria 84; Vomero 72; Zona industriale 39.

20.30 - Il chiarimento dell'Unità di Crisi sulle attività di pasticceria

"Arrivano continue segnalazioni di attività dei laboratori di pasticceria e prodotti dolciari, con assembramenti di persone e mobilità incontrollata. Nel rispetto delle ordinanze già emanate, è necessario chiarire che sono sospese le attività e i servizi di ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie anche con riferimento a consegne a domicilio. La sospensione riguarda anche le vendite online e le attività dei laboratori di pasticceria, che quindi non possono rimanere aperti". Così in una nota l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-2019.

18.45 - Nuovo decesso nel napoletano

Il Coronavirus miete un'altra vittima nel napoletano. Si tratta di un uomo di Cicciano. A dare il triste annuncio è stato il sindaco Giovanni Corrado.

"Purtroppo il nostro concittadino che è risultato positivo al Coronavirus non ce l’ha fatta. Siamo vicini alla sua famiglia. Vi prego restate a casa. Non si scherza", le parole del primo cittadino.

17.30 - I numeri divisi per province

Questo il focus dei positivi in Campania ripartiti per provincia (dato aggiornato alle 23,59 di venerdì 3 aprile)

Totale positivi: 2.828

Totale tamponi: 21.534

Totale deceduti: 186

Totale guariti: 146 (di cui 68 totalmente guariti e 78 clinicamente guariti)

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 1.498 (di cui 657 Napoli città e 841 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 426

Provincia di Avellino: 351

Provincia di Caserta: 279

Provincia di Benevento: 86

Altri in fase di verifica Asl: 188

17.00 - I numeri nella città di Napoli

Sale a 657 (38 in più rispetto a venerdì 2 aprile), il numero dei positivi al Covid-19 nella città di Napoli. E' quanto emerge dal resoconto giornaliero diffuso dal Comune in base ai dati forniti dall'Asl Napoli 1 Centro, aggiornati alle ore 12,00 di sabato 4 aprile.

Di questi 159 sono ricoverati in ospedale, di cui 14 in terapia intensiva. 456 quelli in isolamento domiciliare, mentre gli asintomatici sono 103.

Cresce anche il numero dei decessi, 36. Stazionario il numero delle persone clinicamente guarite, 78, mentre 6 sono risultate negative in due test consecutivi.

16.00 - Medici di famiglia: "Pronti a chiudere gli studi"

"Non siamo intenzionati a contare i nostri morti stando zitti" , spiega il segretario FIMMG Silvestro Scotti. "Sono addolorato per la morte del mio amico Giovanni Tommasino. Lo Stato non protegge noi medici di famiglia. Chiuderemo gli studi fin quando non sarà riconosciuta la nostra importanza", spiega Scotti.

14.40 - Buoni spesa comunali, si parte

Da oggi è possibile chiedere, sul sito del Comune, i bonus spesa. Il sistema consentirà, anche a chi richiederà i buoni spesi l'ultimo giorno, di avere gli stessi diritti di chi li richiede il primo giorno.

13.40 - Annunciate le misure regionale: 604 milioni

ll Presidente Vincenzo De Luca ha definito il Piano Socio Economico della Regione Campania contro la crisi, stanziando oltre 604 milioni.

Tra le misure principali assunte dalla Regione si segnala: Contributo alle famiglie con disabili; Pensioni al minimo portate a 1.000 euro per due mesi; Contributo di 2.000 euro alle imprese commerciali, artigiane e industriali; Bonus a professionisti e lavoratori autonomi; Bonus alle aziende agricole e delle pesca; 30 milioni per il comparto del turismo. Qui tutte le misure.

12.50 - Guarito il consigliere comunale Mario Coppeto

Dopo 17 giorni il capogruppo di "Napoli a Sinistra in Comune" può tornare a casa. Il doppio tampone ha dato esito negativo. Coppeto ha ringraziato medici e infermieri. "Tampone negativo più tampone negativo uguale: sono guarito. Grazie Cotugno, torno a casa", ha scritto Coppeto sui suoi profili social.

12.10 - Muore a Bergamo luogotenente della Polizia Locale di Napoli

Il Luogotenente Giuseppe Esposito, 65 anni, è morto a Bergamo. Si era recato nella cittadina lombarda a febbraio per un intervento al ginocchio. Lì ha contratto il Covid-19. Ieri la salma accolta a sirene spiegate a Napoli. Il cordoglio del sindaco Luigi de Magistris, dell’Assessore Clemente e del Comandante Ciro Esposito.

11.40 - A Castellammare morto un medico di base. Aveva avvisato tutti

Castellammare piange il dottore Giovanni Tommasino,.in passato anche impegnato in politica. Tommasino è vittima del Coronavirus. Aveva annunciato la sua positività al tampone lui stesso, lo scorso 22 marzo, con un post su facebook in cui chiedeva a tutti di restare a casa.

10.40 - Approvata la delibera "Napoli Riparte": le misure economiche

La Giunta ha approvato la delibera "Napoli Riparte", che contiene misure per limitare la grave crisieconomica provocata dall’emergenza COVID-19 e favorire le condizioni per larinascita della città. Tra le misure: esenzione, per l'annualità 2020, del pagamento dei tributi locali da corrispondersi da parte delle attività commerciali, artigiane, culturali e turistiche che si impegnano a mantenere o integrare la forza lavoro preesistente alla chiusura.



10.00 - In aumento i casi di contagio fra i poliziotti

E' la denuncia diffusa dal Segretario del sindacato di Polizia Upl Roberto Massimo: "In particolare denunciamo l caso di un poliziotto in forza al R.P.C.C (Reparto Prevenzione Crimine Campania) che dal giorno 22 Marzo, dichiarandosi malato con sintomi, dopo aver prestato servizio in auto con un collega risultato positivo al virus ed aver attivato la procedura presso il proprio ufficio "ad oggi, con temperatura corporea ancora a 38°, non ha effettuato il tampone previsto a carico della struttura sanitaria di competenza.



9.00 - Secondo caso di Coronavirus sull'isola di Capri

C'è un secondo caso di Covid-19 sull'isola di Capri. Lo rende noto il sindaco Ciro Lembo sulla pagina facebook del Comune isolano. "Il Sindaco informa la cittadinanza che a seguito di comunicazione appena pervenuta dalla direzione generale dell’ASL Napoli 1 Centro, una nostra concittadina, già in auto isolamento fiduciario domiciliare e monitorata attraverso gli uffici sanitari competenti dell’ASL, a seguito del tampone effettuato, è risultata positiva all’infezione da COVID-19 anche se al momento asintomatica. [...] Ci è stato inoltre comunicato,dagli uffici dell’ASL ,che sono stati effettuati altri due tamponi di cui si attende l’esito, a concittadini in auto isolamento fiduciario domiciliare poiché rientranti dall’estero. Il Sindaco invita la popolazione ad essere tranquilla".

8.40 - Sequestrata fabbrica di mascherine non autorizzata

All'interno dell'opificio scoperto a Roccarainola la Finanza ha sequestrato oltre 1200 mascherine. Non c'era alcuna autorizzazione e le mascherine venivano prodotte in modo non sterile, chiuse in confezioni non ermetiche e senza il marchio della Comunità Europea. Denunciato il titolare per frode in commercio e ricettazione.

8.00 - La Polizia Postale scopre vendita online di kit per il tampone non autorizzati

La Polizia Postale e delle Comunicazioni di Napoli ha scoperto un sito sul quale veniva pubblicizzata la vendita di kit per la rilevazione dell'infezione da ''Coronavirus'', di termometri digitali, mascherine FFP2 e KN95 e mascherine chirurgiche. Il materiale risultava di scarsa qualità e sprovvisto della validazione dell'Autorità Sanitaria Nazionale. Sequestrate 5000 scatole.