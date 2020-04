Coronavirus, tutti gli aggiornamenti del 2 aprile a Napoli e provincia

Ieri si è registrato il record di positivi al Covid-19 in Campania, 225, è il più alto di sempre dall'inizio dell'epidemia. È quanto traspare dal bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania. Il totale dei casi di Coronavirus è ora arrivato a 2456 unità.

Il Governo Conte, nella conferenza stampa di ieri sera, ha annunciato che il lockdown proseguirà almeno sino al 13 aprile, confermando quanto già deciso con una ordinanza precedente da De Luca per quanto concerne la Campania.

Aggiornamenti di giovedì 2 aprile 2020

11.35 - Sintomi da Covid in Inghilterra, 21enne napoletana: "E' stato devastante"

Arianna, 21enne napoletana, in Uk per ragioni di studio, ha raccontato a NapoliToday di aver avuto tutti i sintomi da Coronavirus, con difficoltà respiratorie e febbre alta per diversi giorni. Nonostante le svariate telefonate al numero di emergenza, nessuno è andato a farle il tampone.

11.00 - Boom di contagi nella casa di riposo: proteste dei parenti degli anziani

Da stamani è in atto il trasferimento di tutte le persone ospiti in una casa albergo per anziani di Fuorigrotta, nella quale nei giorni scorsi si sono verificati episodi di contagio da Covid-19. In 23 su 27 sono risultati positivi ed una anziana è deceduta. L’assessore alla Salute, Lucia Francesca Menna, in piena sinergia con il Presidente della X Municipalità Diego Civitillo, dichiara: “Gli anziani verranno ricoverati in reparti ospedalieri individuati a seconda delle condizione di ciascuno. La struttura verrà sanificata, mentre il personale è già stato sottoposto a tampone e dovrà seguire il protocollo sanitario come da direttiva dell'Asl Napoli1”. Il Presidente della X Municipalità, Diego Civitillo, afferma: “La sinergia dei vari attori istituzionali, ciascuno per le proprie competenze, sta procedendo ad evitare la nascita di un possibile focolaio in una zona centrale del quartiere di Fuorigrotta”. Proteste davanti alla struttura dei parenti degli anziani. Forze dell'ordine sul posto.

10.50 - Salvini in contatto con i sindaci campani

Matteo Salvini ha fatto sapere di essere in stretto contatto con i sindaci campani impegnati nell'emergenza Covid-19. In particolare con Vincenzo Catapano (San Giuseppe Vesuviano), Giuseppe Cuomo (Sorrento), Michele De Lucia (Positano, Salerno), Salvatore Vecchia (Cassano Irpino, Avellino). Salvini ha sollevato alcuni problemi come la situazione delle case di cura con decine di malati Villa Margherita a Benevento e del Centro Minerva a Mariano Irpino.

10.15 - Blitz nella barberia abusiva

I carabinieri di Caivano hanno sorpreso tre persone all’interno di una barberia, il cui titolare - un 31enne del posto - aveva riavviato l’attività senza alcuna autorizzazione. L'attività era condotta, inoltre, senza alcun titolo abilitativo. Sanzioni per violazioni alle norme anti-contagio disposte per l'emergenza Coronavirus.

9.35 - Decesso al Loreto Mare

E' deceduta nelle ultime ore una donna di 48 anni, originaria di Sarno, ricoverata all'ospedale Loreto Mare di Napoli. A dare il triste annuncio del decesso della donna è stato il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora.

9.10 - Tre nuovi contagi a Pozzuoli e cinque a Torre del Greco

"Mi ha appena contattato l'Unità di crisi della Regione Campania in merito ai tamponi analizzati oggi. Tre cittadini puteolani sono risultati positivi al test Covid-1. Sono in cura presso le proprie abitazioni. L'Asl sta ricostruendo il link epidemiologico e saranno fatti i tamponi a tutti coloro con cui hanno avuto stretti contatti nelle ultime due settimane. La situazione in questo momento presenta: 31 casi positivi totali, di cui 22 attualmente contagiati (3 ospedalizzati e 19 in isolamento domiciliare), 2 guariti clinicamente, 2 persone guarite definitivamente e 5 decessi", è il bilancio a Pozzuoli. A renderlo noto è il sindaco Figliolia.

Cinque nuovi casi si sono registrati anche a Torre del Greco, come confermato in una nota dal sindaco. Sale a 49 il numero di persone attualmente positive.

8.10 - Generi di prima necessità alle famiglie in difficoltà

Il comune di Napoli ha predisposto il regolamento per gli operatori economici che hanno intenzione di aderire alla manifestazione di interesse per assegnare generi di prima necessità alle famiglie in difficoltà.