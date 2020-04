Coronavirus, oltre 2200 i contagiati in Campania

Sale a 2231 il totale dei contagi nella nostra regione, su 15728 test analizzati. L'Unità di crisi della Regione Campania ha comunicato nella serata del 31 marzo gli ultimi dati aggiornati sull'emergenza Covid-19. Il totale dei positivi del 31 marzo è di 164, su un totale di 1566 tamponi effettuati.

Aggiornamenti di lunedì 1 aprile 2020

8.45 Tamponi per i familiari del 42enne morto nel rione Sanità

Raffaele Parisi è morto a soli 42 anni tra il 28 ed il 29 marzo. Aveva chiari sintomi da Covid-19, ma non gli è mai stato effettuato il tampone. Il dipendente delle Poste (lavorava come sportellista) era residente ai Miracoli, nel cuore del rione Sanità.

8.00 - Muore giovane operaio nel napoletano

Era positivo al Covid-19 un operaio della Seda Italy di Arzano, azienda di imballaggi in plastica. A dare la notizia la Cgil Slc. I sindacati hanno proclamato una sciopero per i lavoratori dell'azienda, che conta circa mille dipendenti. Dal canto suo la Seda chiarisce che fin dall'inizio dell'emergenza ha adottato assieme ai lavoratori una serie di misure per rafforzare le condizioni di sicurezza, "che spesso addirittura anticipavano i Dcpm, come la dotazione a tappeto di mascherine e la misurazione quotidiana della temperatura attraverso termoscanner all’ingresso dell’azienda e aree di sanificazione delle aree comuni, oltre ad incentivare lo smart working".